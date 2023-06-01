Появились кадры с места падения беспилотника под Калугой

Mash опубликовал первые кадры с места падения беспилотника в Калужской области

В сети появились первые кадры с места падения беспилотника в Калужской области. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На видеозаписи видна большая глубокая воронка, также близ нее идет дым.

О падении неопознанного объекта под Калугой стало известно в четверг, 1 июня. По информации правительства российского региона, после падения объекта произошел взрыв, никто из жителей не пострадал.

Впоследствии сообщалось, что обломки неизвестного объекта разбросало в радиусе 100 метров от места крушения, также образовалась воронка 3 на 4 метра. Предварительно, упал беспилотник. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что после детонации объекта произошло возгорание травы.