Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:22, 1 июня 2023Россия

Появились кадры с места падения беспилотника под Калугой

Mash опубликовал первые кадры с места падения беспилотника в Калужской области

В сети появились первые кадры с места падения беспилотника в Калужской области. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На видеозаписи видна большая глубокая воронка, также близ нее идет дым.

О падении неопознанного объекта под Калугой стало известно в четверг, 1 июня. По информации правительства российского региона, после падения объекта произошел взрыв, никто из жителей не пострадал.

Впоследствии сообщалось, что обломки неизвестного объекта разбросало в радиусе 100 метров от места крушения, также образовалась воронка 3 на 4 метра. Предварительно, упал беспилотник. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что после детонации объекта произошло возгорание травы.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости
    ФСБ вскрыла разведакцию спецслужб США с использованием телефонов Apple
    В Госдуме высказались о вероятности новой мобилизации
    Стало известно о погибшем при обстреле ВСУ автобуса с людьми в Шебекино
    Предсказан главный способ коммуникации между людьми в будущем
    Стало известно о подготовке СБУ провокации с «похищенными» Россией детьми
    Россия столкнулась с серьезной проблемой из-за продажи нефти Индии
    Глава ФСБ России обвинил Запад в работе над разобщением стран СНГ
    Эрдогана официально признали победителем президентских выборов в Турции
    Великобританию вновь настигло нашествие вызывающих астму ядовитых гусениц
    Инстасамка похвасталась подарком от мужа за миллион рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.