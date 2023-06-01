Развеян популярный миф о женском алкоголизме

Нарколог Исаев развеял миф о неизлечимости женского алкоголизма

Утверждение о том, что женский алкоголизм неизлечим является мифом, заявил врач-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев. О том, почему это неправда и откуда миф берет корни, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это абсолютный миф и очень грубый. Я имею стопроцентное право так утверждать, потому что в нашей клинике счет не на десятки, а на сотни женщин, прошедших реабилитационные программы и находящихся в трезвости. Это прямое доказательство того, что это миф», — отметил врач.

По его словам, зачастую широкие массы и даже некоторые специалисты делают выводы о неизлечимости женского алкоголизма из-за отсутствия адекватного представления о том, получила ли зависимая весь объем помощи, который может обеспечить ей трезвость. «К сожалению, зачастую нет адекватного представления о том, в полном ли объеме зависимая женщина получила помощь, или она ее не получила, и ей не сказали об этом, а просто взяли закодировали — то есть она просто недолеченная, и мы на основании этого делаем вывод, что это неизлечимо», — пояснил Исаев.

Нарколог поделился гипотезой о том, откуда взялся миф. Он обратил внимание, что в наркологических клиниках и реабилитационных центрах женщин в среднем всего лишь около 20-25 процентов. Хотя в обществе их примерно половина.

«Есть гипотеза, что некие социальные традиционные нарративы, которые присущи женщинам — о сохранности семьи, очага и так далее — меньше располагают к каким-то рискованным формам поведения и асоциальным поступкам, к которым в том числе можно отнести злоупотребление алкоголем и наркотическими средствами», — поделился врач.

Те же женщины, которые все-таки стали клиентками таких учреждений, явно имеют некую неблагоприятную психиатрическую, психологическую базу, сказал он. Подобные случаи явно тяжелее, поэтому при поверхностном взгляде кажется, что это совсем не лечится, объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее хирург Александр Умнов сообщил, что злоупотребление пивом может стать причиной рака молочной железы и женских половых органов.

В свою очередь, терапевт Олеся Савельева предупредила, что распространенные вредные привычки способны сокращать жизнь на десятки лет. В частности курение — на 10 лет, а алкоголь — на 15-20.