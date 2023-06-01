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19:53, 1 июня 2023Россия

15 украинских военных подорвались на минном поле при попытке проникнуть в Россию

Минобороны: 15 украинских военных попытались проникнуть в Россию и подорвались на минах

Фото: РИА Новости

Группа из 15 украинских военных попыталась проникнуть в Россию и подорвалась на минном поле. Об этом заявило Минобороны в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что украинское подразделение двигалось вдоль левого берега реки Сиверский Донец в направлении Новой Таволжанки и в результате попали на минное поле. Остатки бойцов противника были уничтожены российской артиллерией.

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