Российские войска отразили три атаки на Белгородскую область со стороны Украины
Российские войска отразили три атаки на территорию Белгородской области со стороны Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.
«Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований», — заявили в ведомстве.
Как рассказали в Минобороны, 11 ударов по противнику нанесла армейская авиация Западного военного округа (ЗВО), еще два — тяжелые огнеметные системы. Кроме того, 77 огневых задач выполнили ракетные войска и артиллерия.
В ведомстве подчеркнули, что в результате совместных действий подразделений прикрытия ЗВО и ФСБ России украинские формирования понесли существенные потери и были отброшены.
Ранее власти Белгородской области опровергли информацию о том, что войскам противника удалось прорваться на территорию региона. Как заявил Губернатор Вячеслав Гладков, противника под Белгородом «не было и нет».
Утром 1 июня Гладков также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут по Шебекино непрекращающийся массированный обстрел. Позже губернатор заявил, что противник ударил по городу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате осколочные ранения получил один человек. Таким образом число пострадавших из-за последней атаки ВСУ по Шебекино выросло до девяти.