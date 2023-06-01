Российские войска отразили три атаки на Белгородскую область со стороны Украины

Минобороны заявило об отражении трех атак на Белгородскую область со стороны Украины

Российские войска отразили три атаки на территорию Белгородской области со стороны Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

«Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований», — заявили в ведомстве.

Как рассказали в Минобороны, 11 ударов по противнику нанесла армейская авиация Западного военного округа (ЗВО), еще два — тяжелые огнеметные системы. Кроме того, 77 огневых задач выполнили ракетные войска и артиллерия.

В ведомстве подчеркнули, что в результате совместных действий подразделений прикрытия ЗВО и ФСБ России украинские формирования понесли существенные потери и были отброшены.

Ранее власти Белгородской области опровергли информацию о том, что войскам противника удалось прорваться на территорию региона. Как заявил Губернатор Вячеслав Гладков, противника под Белгородом «не было и нет».

Утром 1 июня Гладков также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут по Шебекино непрекращающийся массированный обстрел. Позже губернатор заявил, что противник ударил по городу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате осколочные ранения получил один человек. Таким образом число пострадавших из-за последней атаки ВСУ по Шебекино выросло до девяти.