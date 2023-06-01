Появилось объяснение молчания Ротару на тему СВО

Бывший директор Софии Ротару объяснил, почему певица молчит на тему СВО

Известный промоутер и бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с изданием «Московский комсомолец» объяснил причины молчания певицы на тему специальной военной операции (СВО) на Украине.

Лавров отметил, что Ротару всегда была «вне скандалов». «За нее обычно говорят другие. А она, как правило, молчит. Ротару — мудрая женщина. Она не хочет ввязываться во всю происходящую ситуацию. Пусть все перемелется без нее, а она потом появится», — сказал он.

Бывший директор артистки также подчеркнул, что Ротару сознательно ушла со сцены, так как за карьеру смогла обеспечить себе безбедное существование.

Ранее участники движения «Ветераны России» захотели лишить украинскую певицу недвижимости в Москве. Они посчитали, что артистка должна продать жилье и передать средства на поддержку СВО.