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15:04, 1 июня 2023Бывший СССР

В Молдавии раскритиковали Зеленского за визит в страну

Молдавский политик Клименко раскритиковал визит Зеленского в страну

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко высказался о прибытии президента Украины Владимира Зеленского в Молдавию. В разговоре с «Лентой.ру» он раскритиковал поездку украинского лидера.

«Я думаю, что в то время, когда гибнут люди на Украине, президент страны должен быть со своими солдатами. А не ездить по всему миру, в том числе по Молдавии, теряя время на пустые разговоры», — заявил Клименко.

Также политик отметил, что визит Зеленского в Молдавию связан с саммитом Европейского политического сообщества.

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Ранее стало известно, что Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Отмечается, что украинский лидер первым из глав государств приехал в замок Мими в городе Бульбоакэ, где в четверг, 1 июня, проходит саммит.

Президент Украины уже встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время визита в Молдавию.

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    Варвара Кошечкина
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