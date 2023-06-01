Невеста погибшего на Украине наемника пожаловалась на дороговизну перевозки тела

Невеста погибшего на Украине британского наемника пожаловалась на дорогую репатриацию

36-летний британский наемник Джулиан Торн, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года, погиб в ДТП на Украине в ДТП. Теперь близкие военного пытаются привезти тело в его тело в родной Хексем для захоронения, однако стоимость репатриации довольно высока. В связи с этим невеста Джулиана открыла сбор средств на американской краудфандинговой платформе GoFundMe, обозначив цель в 10 370 фунтов стерлингов (около 1 050 000 рублей).

Как пишет издание The Sun, бывший британский снайпер Торн обучал украинцев использовать военное оборудование, которое передавал Киеву Лондон. Он погиб в автоаварии еще 21 мая, но до сих пор близкие не могут вывезти его тело с Украины.

Как заявила невеста покойного Луиза Латбери, стоимость транспортировки тела к месту захоронения «невероятно высока». «Поскольку мы все смирились с этой немыслимой потерей, я должна столкнуться с непосильной задачей репатриации Джея домой», — написала девушка в своем обращении по сбору средств.

По ее словам, Джулиан хотел «сделать что-то хорошее», поэтому решил отправиться в Украину. Ранее он восемь лет отслужил в армии и захотел использовать свои навыки для подготовки украинских солдат.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону решил выяснить местонахождение пятерых иностранных наемников, над которыми должен был начаться процесс за участие в боевых действиях на стороне Украины, однако их не доставили на слушания. Перед судом должны предстать трое подданных Великобритании Джо Хардинг, Дилан и Эндрю Хилл, гражданин Хорватии Векослав Пребег и швед Матиас Густавссон. Они были взяты в плен на территории ДНР и ЛНР. Им вменяется наемничество и участие в боевых действиях на Украине. Свою вину они не признают.