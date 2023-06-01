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10:53, 1 июня 2023Россия

В России оценили угрозу прямого военного столкновения с НАТО

Сенатор Карасин: угроза прямого военного столкновения с НАТО становится все более ощутимой

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Угроза прямого военного столкновения НАТО с Россией становится все более ощутимой, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил риск прямого конфликта.

Ранее стало известно, что в НАТО подготовили секретный план на случай военного столкновения с Россией. Это выяснил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис. По словам журналиста, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будут предложены на одобрение «тысячи страниц секретных военных планов».

Я убежден, что такой план существовал всегда. Сейчас, видимо, натовские мыслители внесли в него какие-то коррективы

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Конечно, это очень плохо. Поскольку, когда начинают корректироваться и модернизироваться планы войны с нашей страной, это значит, что угроза становится все более ощутимой и вероятной. И нам надо готовиться к различным сценариям. Тем не менее я надеюсь, что в результате здравый смысл в НАТО возобладает», — сообщил Карасин.

При этом сенатор отметил, что НАТО уже участвует в конфликте России и Украины.

«НАТО руководит операцией с украинской стороны. Украинцы являются действующим оружием в руках более опытных и озлобленных стратегов блока НАТО. Вашингтон и Лондон в данном случае — дирижеры всего этого оркестра. И никаких сомнений в том, кто руководит всеми военными действиями, провокациями, полетами дронов, у нас быть не должно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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