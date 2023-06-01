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14:53, 1 июня 2023Бывший СССР

Зеленский призвал Еврокомиссию снять ограничения на украинское зерно

Зеленский призвал главу ЕК фон дер Ляйен отменить ограничения на украинское зерно

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен призвал снять ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции. Об этом он написал в Twitter.

«Я обратил особое внимание на необходимость безусловного снятия экспортных ограничений на аграрную продукцию», — заявил он. Зеленский также отметил, что в ходе встречи с фон дер Ляйен был затронут вопрос гарантий безопасности для Украины, которые страна хочет получить до того, как станет полноправным членом НАТО.

15 апреля Польша приостановила импорт зерна с Украины. До этого министерство сельского хозяйства Словакии запретило переработку и продажу прибывшего с Украины зерна.

Премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии призвали Еврокомиссию купить у них скопившееся зерно с Украины. Власти объяснили, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции снизилась.

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    Алина Гончарова
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