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07:45, 1 июня 2023Россия

Россиянам рассказали об условиях для переноса отпуска

Юрист Южалин: работодатель не вправе переносить отпуск, запланированный графиком

Фото: Christopher Gower / Unsplash

Работодатель не имеет права отказать сотруднику в запланированном отпуске, но его перенос возможен только в определенных случаях. Об этом рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с РИА Новости.

Специалист отметил, что по инициативе работника отпуск может быть перенесен при условии, что он не запланирован графиком. В противном случае, по словам Южалина, необходимо договариваться с руководством. «Но если работодатель против, то сотруднику придется уйти в отпуск в соответствии с графиком отпусков», — добавил он.

Однако у некоторых категорий сотрудников есть право использовать отпуск в любое удобное время, уточнил юрист. В частности, к ним относятся работники, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей, младшему из которых менее четырнадцати лет. Кроме того, добавил Южалин, такие привилегии есть у граждан, награжденных знаком «Почетный донор России», а также у женщин перед отпуском по беременности и родам или после него.

Ранее россиян предупредили о незаконности денежных штрафов на работе. Отмечалось, что работодатель вправе привлечь работника только к двум видам ответственности: дисциплинарной и материальной. В первом случае сотруднику грозит выговор или увольнение, а во втором его могут обязать возместить работодателю причиненный ущерб.

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    Марина Совина
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