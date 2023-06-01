Украинка попросила увезти ЗРК Patriot из Киева из-за плохого сна

Жительница Киева попросила увезти ЗРК Patriot на западную Украину из-за плохого сна

Жительница Киева попросила увезти зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в западные регионы Украины из-за плохого сна. Женщина опубликовала обращение в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«А можно этот гребаный Patriot (зенитно-ракетный комплекс — прим. «Ленты.ру») забрать на неделю куда-нибудь на западную Украину. Ничего личного — просто выспаться. Пусть не поспят немного они», — сказала украинка.

Она также выразила надежду, что за такое желание «ее доблестная страна» не вызывает на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ).

Ранее стало известно о нанесении удара Вооруженными силами (ВС) России по ЗРК Patriot, находящемуся в районе аэропорта Жуляны в Киеве. Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил информацию о поражении установки.