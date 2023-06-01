В Кремле уличили НАТО в отношении к России как к противнику

Песков заявил, что НАТО в рабочих документах всегда рассматривала Россию как противника

В своих рабочих документах НАТО всегда рассматривала Россию как противника. В таком отношении к Москве уличил альянс пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Поверьте, в рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник и там, в рабочих документах, всегда содержались планы по противодействию нашей стране», — высказался представитель Кремля. Он подчеркнул, что такое положение вещей не ново.

Песков также отметил, что степень прямой и косвенной вовлеченности государств-членов НАТО в украинском конфликте сильно растет.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что позиция альянса о допустимости возможных атак Украины на территории России неизменна, поскольку Киев имеет право защищать себя. Он добавил, что поддержка Украины будет продолжаться, пока это необходимо.