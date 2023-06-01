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14:58, 1 июня 2023Мир

В Кремле уличили НАТО в отношении к России как к противнику

Песков заявил, что НАТО в рабочих документах всегда рассматривала Россию как противника
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

В своих рабочих документах НАТО всегда рассматривала Россию как противника. В таком отношении к Москве уличил альянс пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Поверьте, в рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник и там, в рабочих документах, всегда содержались планы по противодействию нашей стране», — высказался представитель Кремля. Он подчеркнул, что такое положение вещей не ново.

Песков также отметил, что степень прямой и косвенной вовлеченности государств-членов НАТО в украинском конфликте сильно растет.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что позиция альянса о допустимости возможных атак Украины на территории России неизменна, поскольку Киев имеет право защищать себя. Он добавил, что поддержка Украины будет продолжаться, пока это необходимо.

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    Виктория Кондратьева
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