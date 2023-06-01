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11:00, 1 июня 2023Путешествия

Летевшая в Челябинск россиянка умерла в самолете

Летевшая из Сочи в Челябинск россиянка умерла в самолете

Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

Пассажирка рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» умерла во время полета. Об этом говорится в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Несчастный случай произошел в самолете, летевшем из Сочи в Челябинск. Погибшей оказалась россиянка 1977 года рождения. Причина смерти женщины не называется.

В настоящее время Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиаперевозчика.

Ранее в мае лайнер «Уральских авиалиний», летевший из России в Таджикистан, вынужденно сменил курс и сел в другом месте из-за недомогания беременной пассажирки. Инцидент произошел с воздушным судном, направлявшимся из Москвы в Куляб.

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    Фариза Бацазова
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