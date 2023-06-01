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16:21, 1 июня 2023Россия

Названа предварительная причина пожара с 37 автобусами и маршрутками под Москвой

Прокуратура Подмосковья: причиной пожара с 37 автобусами и маршрутками мог стать поджог
СюжетПожар в Москве

Фото: Прокуратура Московской области

Предварительной причиной пожара с 37 автобусами и маршрутками в подмосковном Ногинске мог стать поджог. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья.

«Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения», — пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что возгорание произошло около 4:00 по московскому времени. Для установления точной причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

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    Никита Абрамов
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