Названа предварительная причина пожара с 37 автобусами и маршрутками под Москвой

Прокуратура Подмосковья: причиной пожара с 37 автобусами и маршрутками мог стать поджог

Предварительной причиной пожара с 37 автобусами и маршрутками в подмосковном Ногинске мог стать поджог. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья.

«Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения», — пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что возгорание произошло около 4:00 по московскому времени. Для установления точной причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза.