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20:39, 1 июня 2023Интернет и СМИ

Россиянам перечислили основные способы защиты смартфонов от слежки

Эксперт Positive Technologies Кувшинов призвал россиян соблюдать правила цифровой гигиены

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Соблюдение базовых правил цифровой гигиены поможет защитить смартфоны россиян от слежки и действий киберпреступников. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель отдела исследования киберугроз экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Кувшинов, перечислив основные способы такой защиты.

«Соблюдение базовых правил цифровой гигиены позволит снизить риск компрометации. А именно — не переходить по сомнительным ссылкам, не открывать файлы, полученные из недостоверных источников, не устанавливать приложения из неофициальных источников. Также важно установить на смартфон антивирусное ПО, постоянно поддерживать актуальную версию операционной системы и приложений на устройстве», — сказал Кувшинов, призвав россиян следовать этим правилам.

Он также рассказал, что практически любые хранящиеся на устройстве, в том числе на iPhone, пользовательские данные могут быть украдены злоумышленником буквально за несколько минут. Для этого бывает достаточно отправить жертве СМС или ссылку, активирующую неизвестную уязвимость в системе. После этого хакер может получить полный доступ к смартфону.

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«Некоторые злоумышленники таким образом не просто крадут фотографии, аккаунты, данные карт и тому подобное, но и шпионят за своими жертвами в реальном времени — прослушивают разговоры, читают СМС и сообщения в мессенджерах. Для таких целей разработано хакерское ПО, а также налажен процесс исследования или покупки уязвимостей, позволяющих в один клик загрузить вредоносный код в телефон», — заключил Кувшинов.

Тем временем специалисты «Лаборатории Касперского» выявили целевую кибератаку на устройства производства Apple работников компании, на десятках смартфонов нашли шпионский вирус. Атака реализуется с использованием невидимого iMessage-сообщения с вредоносным вложением.

Ранее стало известно, что ФСБ вскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием смартфонов Apple. В ведомстве заявили, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. Там указали, что полученная информация свидетельствует о сотрудничестве Apple с Агентством национальной безопасности США.

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    Вениамин Лыков
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