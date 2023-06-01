Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:28, 1 июня 2023Бывший СССР

В Минобороны заявили об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ

Минобороны заявило, что группировка ВС РФ «Восток» поразила два опорных пункта ВСУ

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Российские военные на южнодонецком направлении поразили два опорных пункта и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Восток» Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости.

Пункт временной дислокации противника находился в Великой Новоселке. Один из опорных пунктов располагался южнее Водяного, второй — в районе Угледара. Он поражен экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек». Также уничтожен расчет противотанкового ракетного комплекса в районе Пречистовки. «Бронегруппой мотострелкового соединения уничтожен расчет противотанкового гранатомета противника в районе Новомихайловки», — рассказал Чехов.

По его словам, расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Стрела-10» сбили беспилотники «Фурия» и «Лелека».

Ранее Минобороны заявило, что в результате удара высокоточным оружием ВКС России 29 мая уничтожили последний боевой корабль военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко».

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    НАТО подготовила секретный план на случай войны с Россией. Такой документ создан впервые со времен холодной войны
    Китай нарастит производство ракет для запуска «своего ответа Starlink»
    В Минобороны заявили об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ
    Российские военные получат секретный комплекс РЭБ
    Политолог спрогнозировал возможное развитие нового Майдана в Грузии
    Незнакомец оплатил долг девушки и заставил ее пожалеть об этом
    Россияне массово не захотели пересаживаться на электрокары
    Россиянка поехала в санаторий и описала отдых фразой «лучше отпуска в Турции»
    Названа главная черта турецкого характера
    Си Цзиньпин призвал глав нацбезопасности готовиться к «худшим сценариям»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.