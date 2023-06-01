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07:14, 1 июня 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО

Губернатор Гладков заявил о работе системы ПВО над Белгородским районом

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал губернатор.

До сообщения Гладкова стало известно, что в небе над Белгородом были слышны мощные взрывы. Помимо Белгорода, также сообщалось об обстреле поселка Маслова Пристань и приграничного города Шебекино.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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