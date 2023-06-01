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21:42, 1 июня 2023Спорт

Названы самые убыточные футбольные клубы России

РФС: «Спартак» стал самым убыточным футбольным клубом России в 2022 году

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год.

Самым убыточным клубом стал московский «Спартак», чистый минус которого составил 2,351 миллиарда рублей. На втором месте оказался «Краснодар» с минусом в 1,175 миллиарда рублей. Третьим стало московское «Торпедо» (541,2 миллиона рублей, четвертым — ЦСКА (454 миллиона рублей), пятыми — подмосковные «Химки» (310,2 миллиона рублей).

Наибольшую чистую прибыль до налогообложения показали самарские «Крылья Советов» — 777,5 миллиона рублей, «Сочи» — 750,3 миллиона рублей, и петербургский «Зенит» — 647,5 миллиона рублей.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) чемпионом досрочно стал «Зенит», набрав после 29 матчей 67 очков. За второе место борются ЦСКА, в активе которого 55 очков, «Спартак» — 54 очка и «Ростов» — 53 очка.

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    Анастасия Борисова
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