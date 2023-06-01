В российской шахте обрушилась порода

В Ростовской области в штреке шахты «Октябрьская-Южная» обрушилась порода

В шахте «Октябрьская-Южная» Ростовской области обрушилась порода. Об этом сообщили в управлении МЧС по российскому региону, передает РИА Новости.

По информации министерства, в момент обрушения внутри шахты находились десять человек, они самостоятельно выбрались на поверхность. На месте происшествия работают два расчета горноспасателей.

Ранее в Кемеровской области около 140 горняков эвакуировали из-за загазирования в шахте «Юбилейная». Шахтеры сумели самостоятельно выбраться, никто не пострадал.

До этого стало известно о пожаре в кузбасской шахте «Распадская». Из шахты эвакуировали тогда 183 работников. Сведений о пострадавших не поступало.