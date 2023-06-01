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17:39, 1 июня 2023Бывший СССР

Украину обязали выплатить штраф за отказ поженить двух мужчин

ЕСПЧ обязал Украину выплатить штраф 14 тысяч евро за отказ в регистрации однополого брака

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить штраф в 14 тысяч евро за отказ властей узаконить отношения однополой пары. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте суда.

Суд пришел к выводу, что отказ однополой паре в любой форме юридического признания и защиты равносилен дискриминации на основании их сексуальной ориентации.

Сообщается, что стороной обвинения выступают двое киевлян, которые пытались пожениться в 2014 году в семи разных ЗАГСах. Им отказывали, ссылаясь на Конституцию и Семейный кодекс Украины, в которых обозначено, что брак — это союз женщины и мужчины.

Согласно решению суда, Украина обязана выплатить каждому заявителю по 5 тысяч евро за моральный ущерб, 32 евро за материальный ущерб, а также 4 тысячи евро за понесенные расходы и издержки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил кабинету министров страны проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства. До этого соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов для рассмотрения главой государства.

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    Алевтина Запольская
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