Хирург рассказал о безопасном и радикальном способе похудеть

Хирург Сергей Визгалов: людям с ожирением может помочь бариатрическая операция

Людям с ожирением может помочь похудеть бариатрическая операция, и ее не стоит бояться, заявил хирург медицинского центра «СМ-Клиника» Сергей Визгалов. О радикальном и безопасном способе избавиться от жира он подробно рассказал «Ленте.ру».

Решить проблемы лишнего веса и ожирения можно с помощью нескольких эффективных методов, включая бариатрическую хирургию, рассказал Визаглов.

Только для ленивых

По словам хирурга, один из самых вредных мифов, связанных не столько с бариатрией, сколько с лишним весом вообще, гласит: «Люди, которые не могут похудеть, просто плохо стараются». На самом же деле спектр причин ожирения широк. Хотя особенности образа жизни (нездоровое питание, низкая двигательная активность, недостаток сна) исключать нельзя, значение также имеют гены, возрастные гормональные изменения, социальные и экономические факторы, хронические заболевания и даже необходимость принимать определенные препараты, пояснил хирург.

Только для красоты

Визгалов подчеркнул, что борьба с ожирением куда важнее для здоровья человека и увеличения продолжительности его жизни, чем для красоты.

Основная цель бариатрических операций — снизить риск опасных для жизни проблем со здоровьем, связанных с лишним весом. Среди них инфаркт и инсульт, основные причины смертности в мире, диабет II типа, неалкогольная жировая болезнь печени и гипертония

Сергей Визгалов хирург

Быстрее, чем спорт и правильное питание

По мнению хирурга, мысль, что бариатрия — еще один, пусть и радикальный, способ добиться фигуры мечты, тоже относится к мифам. Он считает, что сравнивать бариатрические операции со спортом и правильным питанием неправильно, так как только пять процентов людей с ожирением могут самостоятельно похудеть и, главное, удержать вес. Бариатрия же, по его словам, дает стойкие результаты, которые у многих пациентов сохраняются на десятки лет.

Неправильно ставить баритатрию в один ряд с липосакцией и удалением излишков кожи после сильного похудения. Начинают всегда с уменьшения объема желудка или длины пищеварительного тракта. Это нужно, чтобы уменьшить количество пищи, необходимой для насыщения Сергей Визгалов хирург

Только при угрозе жизни

Визгалов добавил, что такие операции делают не только когда индекс массы тела (ИМТ) превышает допустимые значения. ИМТ больше 25 — избыточный вес, ИМТ больше 30 — ожирение, крайняя степень которого — морбидное ожирение.

Показанием для бариатрии обычно считается именно морбидное ожирение. Однако бариатрические операции могут делать и делают людям с ИМТ от 30, например, если у них есть сахарный диабет или другие связанные с весом хронические заболевания, которые трудно контролировать

Сергей Визгалов хирург

Долго и опасно

Современные бариатрические операции — совсем не то же самое, что бариатрические операции десять лет назад, успокоил хирург. Он рассказал, что сегодня в арсенале врачей есть методики и оборудование, которые позволяют проводить такие операции малоинвазивно и с коротким периодом восстановления. «Безусловно, все зависит от конкретной ситуации, но большинство пациентов бариатрических хирургов могут вернуться к обычной жизни уже через семь-десять дней», — подытожил он.

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