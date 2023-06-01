Предсказано падение рынка смартфонов в 2023 году

IDC: поставки смартфонов в 2023 году упадут, но рынок восстановится в 2024 году

Аналитики рынка смартфонов предсказали снижение поставок девайсов на рынок. Об этом сообщает издание CNET.

Согласно отчету International Data Corporation (IDC), по итогам текущего года будет зафиксировано падение рынка смартфонов. По прогнозу, поставки снизятся на 3,2 процента — до 1,17 миллиарда единиц. Ранее специалисты IDC публиковали более оптимистичный прогноз — в февраля эксперты ожидали, что рынок упадет всего на 1,1 процента.

Главной причиной снижения поставок на глобальном рынке аналитики назвали инфляцию. «Если 2022 год был годом избыточных запасов, то 2023 год — это год осторожности», — отметила директор по исследования IDC Набила Попал. Также специалисты ожидают, что в 2024 году рынок восстановится — рост составит примерно 6 процентов в годовом исчислении.

В материале говорится, что только один сегмент рынка — складных смартфонов — будет расти. «Мы по-прежнему видим на рынке больше складных устройств, что является большим технологическим шагом вперед для отрасли», — подчеркнул вице-президент IDC Райан Рейт.

Ранее стало известно, что устройства Apple возглавили список самых продаваемых премиальных смартфонов в первом квартале 2023 года. По данным Canalys, самым популярным девайсом оказался iPhone 14 Pro Max.