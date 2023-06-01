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07:49, 1 июня 2023Путешествия

Пассажирка увидела расистские сообщения попутчика и заставила его извиниться

Daily Mail: пассажирка увидела расистские сообщения попутчика и назвала его отвратительным

Кадр: @taila.thecreator / Tiktok

Пассажирка рейса из Пуэрто-Рико в Атланту увидела, как незнакомый попутчик отправляет другу «отвратительные» расистские сообщения про другую путешественницу, и заставила его извиниться. Своей историей она поделилась в TikTok, на это обратило внимание издание Daily Mail.

По данным издания, Тайла Роуз (Taila Rouse) случайно заглянула в телефон мужчины, сидящего рядом. Тот находился в самолете с несколькими друзьями, однако сесть рядом им не удалось. Тем не менее мужчина общался с одним из приятелей в мессенджере и назвал его соседку по креслу «огромной черной женщиной».

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«Надеюсь, авиакомпании продолжат поднимать цены и отсеивать таких людей», — заявил пассажир. Роуз успела сфотографировать переписку и выложить в сеть. Позже она также опубликовала видео, на котором записан ее разговор с попутчиком.

«Знаешь, я не собиралась ничего говорить, но хочу, чтобы ты чувствовал себя так же неловко, как и я. И хочу, чтобы ты знал: я видел твои сообщения и считаю тебя отвратительным <...> Ты точно знаешь, о чем я говорю. Я не буду повторять это, потому что никому не нужно знать», — заявила Роуз.

Ее попутчик попросил прощения, однако Тайла заметила, что извиняться нужно не перед ней, а перед той, кого они обсуждали в переписке.

Ранее с рейса из Филадельфии в Даллас сняли пассажира, который устроил скандал с расистскими и гомофобными оскорблениями. На размещенных в сети кадрах видно, как Закари Истерли (Zachary Easterly) ходит по салону самолета в поисках своей сумки и выкрикивает нецензурные ругательства в адрес пассажиров и стюардесс.

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    Зарина Дзагоева
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