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19:18, 1 июня 2023Путешествия

Курившего в туалете самолета пассажира публично пристыдили стюардессы

Стюардессы Ryanair публично унизили курившего в туалете пассажира, раскрыв его имя

Фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock / Fotodom

Пассажир Ryanair курил в туалете самолета во время полета и был публично пристыжен стюардессами. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Как рассказали изданию очевидцы, на рейсе из Пальмы в Манчестер мужчина скрылся в уборной и стал курить. Вскоре бортпроводники заметили дым и нашли правонарушителя. Узнав его имя, члены экипажа объявили, что этот человек угрожал безопасности лайнера.

«Если вы готовы выкурить сигарету и подвергнуть риску жизни 180 человек на борту, то вас следует раскрыть и пристыдить», — согласился со стюардессами собеседник издания.

Оставшуюся часть полета нарушитель провел в обеспокоенном состоянии. Сразу после посадки полиция вывела его из самолета. Авиакомпания запретила мужчине летать на своих лайнерах.

Ранее полиция задержала пассажира в международном аэропорту Кливленда за то, что он покусал сотрудника правоохранительных органов. Мужчина, путешествовавший с собакой, стал вести себя неподобающим образом на контрольно-пропускном пункте.

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    Зарина Дзагоева
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