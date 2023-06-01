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05:07, 1 июня 2023Интернет и СМИ

Стало известно о недовольстве Киева темпами поставок оружия из Канады

CBC: Киев недоволен темпами поставок оружия из Канады и надеется на прямой доступ к нему

Фото: Reuters

Украина выразила недовольство темпами поставок оружия из Канады и призвала предоставить ей непосредственный доступ к канадской оборонной сфере. Об этом сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что украинские чиновники в Киеве за закрытыми дверями выступали за создание более структурированной системы и предоставление стране прямого доступа к канадскому оборонному комплексу. В сообщении телеканала говорится, что глава минобороны Украины Алексей Резников сделал видеообращение во время ежегодной выставки Канадской ассоциации обороны и безопасности.

Украинский чиновник выразил надежду на то, что в новый обзор оборонной политики Канады включат положение об обязательствах по отношению к Киеву. Однако канадские власти пока не ответили, когда будет опубликован документ.

По данным телеканала, Оттава находится под международным давлением и ей предъявляют требование предоставить план до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

26 мая стало известно, что Минобороны Канады передаст Украине 43 ракеты ближнего радиуса действия AIM-9. Кроме того, глава ведомства Анита Ананд заявила, что доставка заявленных в апреле пакетов стрелкового оружия и боеприпасов идет по плану. Ожидается, что к лету вся 21 тысяча единиц стрелкового оружия и 2,4 миллиона патронов будут на Украине.

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    Екатерина Подвигина
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