Депутат Журова: непродление Киевом договора о транзите российского газа ударит по ЕС

Решение Украины не продлевать соглашение с Россией о поставках газа отразится в первую очередь на странах Евросоюза, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В комментарии для «Ленты.ру» парламентарий подчеркнула, что Россия сумеет найти альтернативные рынки сбыта своих энергетических носителей.

«А устроит ли такое решение Европу? Сложно чисто технически понять, как Европа собирается в таком случае получать наш газ. Нужно подумать, что скажет, например, Венгрия, которая давно не поддерживает санкционные истории. Как они собираются получать наш газ? С "Северным потоком", как мы знаем, неприятная история случилась?» — сказала она.

Украина тоже потеряет на этом огромные деньги Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

При этом Журова подчеркнула, что в российских энергопоставках заинтересовано множество других государств.

«В российском газе нуждаются и другие страны, поэтому, как мы и говорили, будем проводить диверсификацию поставок, договариваться с Азией, подписывать соглашения с Китаем», — добавила депутат.

Ранее агентство ТАСС проинформировало, что экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс со ссылкой на разговор с замминистра энергетики Украины сообщил о намерении Киева не продлевать истекающее в 2024 году соглашение о транзите газа с Россией.

До этого официальный представитель «Газпром» заявил, что по состоянию на 7 мая компания подает через Украину в подтвержденном страной объеме 39,3 миллиона кубометров газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».