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22:59, 1 июня 2023Экономика

Мантуров прокомментировал возрождение выпуска «Волги»

Мантуров: «Группа ГАЗ» может возродить выпуск автомобиля «Волга» к лету 2024 года
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что «Группа ГАЗ» может возродить выпуск автомобиля «Волга» к лету 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

По словам Мантурова, вопрос обсуждается. На освоение новой модели потребуется восемь-девять месяцев, отметил чиновник, ссылаясь на слова коллег.

«В ближайшее время они планируют определиться с технологическим партнером. К следующему лету, я думаю», — прокомментировал Мантуров.

Глава Минпромторга подчеркнул, что контрольным технологическим партнером станет российская компания.

Ранее сообщалось, что Центральноафриканская Республика (ЦАР) хотела бы начать сборку внедорожников УАЗ «Патриот». При этом «Группа ГАЗ» собиралась выйти на местный рынок еще с 2019 года — компания хотела поставлять продукцию в Эфиопию, Нигерию, ДРК и Гану.

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    Юлия Мискевич
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