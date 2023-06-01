Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:26, 1 июня 2023Мир

Президент Сербии назвал причину отсутствия контактов с Путиным

Президент Сербии: контактов с Путиным не было год из-за предвзятого отношения Запада

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич не разговаривал с Владимиром Путиным больше года. Причиной отсутствия контактов сербский лидер в интервью газете La Stampa назвал предвзятое отношение Запада к таким контактам.

Он отметил, что сам не контактировал с президентом России больше года, но видел многих лидеров стран Евросоюза, которые ездили на переговоры с главой России. «Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: "посмотрите на сербов". То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют», — заявил Вучич.

Ранее президент Сербии обвинил прозападные и проукраинские силы в попытке испортить отношения между ним и российским лидером. По его мнению, те, кто выступает за Украину и Запад, в целом не заинтересованы в поддержке Киева

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости
    ВСУ обстреляли Шебекино снарядами «Града»
    Российские автозаводы попросили дать им денег от продажи иномарок
    Изучена роль нездоровой пищи в нарушении сна
    МВД России объявило в розыск завербовавшего Трепову журналиста Попкова
    Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в Азовском море денонсировали
    Один человек получил ранение при обстреле Шебекино украинскими войсками
    Модель Перминова объяснила желание спать с заклеенным ртом
    Синоптики дали москвичам прогноз на июнь
    Финалистка шоу «Голос. Дети» обвинила Егора Крида в обмане
    Президент Сербии назвал причину отсутствия контактов с Путиным
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.