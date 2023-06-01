Президент Сербии назвал причину отсутствия контактов с Путиным

Президент Сербии: контактов с Путиным не было год из-за предвзятого отношения Запада

Президент Сербии Александр Вучич не разговаривал с Владимиром Путиным больше года. Причиной отсутствия контактов сербский лидер в интервью газете La Stampa назвал предвзятое отношение Запада к таким контактам.

Он отметил, что сам не контактировал с президентом России больше года, но видел многих лидеров стран Евросоюза, которые ездили на переговоры с главой России. «Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: "посмотрите на сербов". То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют», — заявил Вучич.

Ранее президент Сербии обвинил прозападные и проукраинские силы в попытке испортить отношения между ним и российским лидером. По его мнению, те, кто выступает за Украину и Запад, в целом не заинтересованы в поддержке Киева