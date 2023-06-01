Россиянам рассказали об изменениях в выплатах пенсионерам и семьям с детьми

Размер пособий и социальных выплат вырос в России с 1 июня 2023 года

С 1 июня в России вступили в силу изменения социальных выплат, которые затронут малообеспеченных граждан, льготников, пенсионеров, а также семьи с детьми. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская, ее комментарий приводит Life.ru.

Достигшие 80-летнего возраста пенсионеры получат повышение фиксированной выплаты. Она увеличится на 100 процентов (на 7567,33 рубля). Мера коснется тех пожилых людей, которые не могут претендовать на страховую пенсии, так как не набрали достаточного трудового стажа или пенсионных баллов для ее получения. Прибавку получат и инвалиды, которым в мае будет установлена первая группа инвалидности, добавила юрист.

Красовская отметила, что на прибавку могут рассчитывать и семьи с детьми, которые будут переоформлять единое пособие на ребенка до 17 лет — в том случае, если изменился состав семьи или уменьшился ее доход. К примеру, можно будет получать не 50 процентов от прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе, а 75 или 100 процентов, уточнила она.

Изменился с начала лета и график выплат социальных пособий. Раньше выплаты производились в разные даты, теперь по всей стране их будут проводить в один день, независимо от региона.

Для ежемесячных выплат из средств материнского капитала на ребенка до 3 лет СФР назначил единой датой пятое число каждого месяца, когда будут перечисляться средства за прошедший месяц. Для такие детских выплат, как пособие (детям до 17 лет и будущим мамам), пособие по уходу за детьми до полутора лет неработающим гражданам и пособие до трех лет на третьего ребенка установлен другой единый день — третьего числа каждого месяца.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2023 года жители новых российских регионов начали получать все предусмотренные российским законодательством пенсии и пособия. Также дополнительные выплаты назначены работникам медучреждений первичного звена здравоохранения — доплаты составят от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от должности и характера выполняемой работы.