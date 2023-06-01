Захарова назвала запугивание россиян целью атак Украины на Москву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что за атакой беспилотников на Москву стоит Киев, который хотел «продемонстрировать зарубежным кураторам его способность к продолжению противоборства с Россией». Ее слова опубликованы на сайте ведомства.
«Незначительные повреждения получили три жилых дома в Москве. Очевидно, что акция не имела никакого военного смысла. Ее цель – запугать гражданское население», — убеждена дипломат.
Утром 30 мая несколько беспилотников упали в Москве. Сначала произошел взрыв в многоэтажке в Новомосковском округе на улице Атласова. Затем на Профсоюзной улице в жилой дом врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16-м этаже. Точное число беспилотников не известно. В Кремле заявили, что за атаками стоят украинские власти. В США заявили, что не поощряют подобные акции со стороны Киева.