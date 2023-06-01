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14:56, 1 июня 2023Бывший СССР

Захарова назвала запугивание россиян целью атак Украины на Москву

Захарова: Киев атаковал Москву с БПЛА, чтобы запугать население

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что за атакой беспилотников на Москву стоит Киев, который хотел «продемонстрировать зарубежным кураторам его способность к продолжению противоборства с Россией». Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

«Незначительные повреждения получили три жилых дома в Москве. Очевидно, что акция не имела никакого военного смысла. Ее цель – запугать гражданское население», — убеждена дипломат.

Утром 30 мая несколько беспилотников упали в Москве. Сначала произошел взрыв в многоэтажке в Новомосковском округе на улице Атласова. Затем на Профсоюзной улице в жилой дом врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16-м этаже. Точное число беспилотников не известно. В Кремле заявили, что за атаками стоят украинские власти. В США заявили, что не поощряют подобные акции со стороны Киева.

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    Виктория Кондратьева
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