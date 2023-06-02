Германия закупит 66 бронетранспортеров для ВСУ

Германия закупит 66 бронетранспортеров для армии Украины

Германия закупит 66 колесных бронетранспортеров для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Техника будет закуплена правительством ФРГ у предприятия Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Также власти приобретут для Киева 64 многоцелевых автомобиля. Сроки и стоимость поставки не раскрываются.

Ранее уполномоченная бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хегль заявила, что военные поставки Германии для Киева имеют пагубные последствия для ВС ФРГ. «Бундесвер не полностью готов к операциям, потому что из-за поставок на Украину образовались большие пробелы. Потому что у бундесвера всего слишком мало: материальной базы и личного состава», — заявила она, добавив, что ВС способны обороняться в составе Североатлантического альянса.

По ее словам, с каждой новой поставкой Киеву потенциал ВС ФРГ неизбежно ограничивается.