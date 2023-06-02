Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:24, 2 июня 2023Бывший СССР

Украина заявила о готовности рассмотреть вопрос о транзите российского аммиака

Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев рассмотрит вопрос о транзите российского аммиака

Фото: David Mercado / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада» рассказал о готовности Киева заняться рассмотрением вопроса о транзите российского аммиака на экспорт по трубопроводу Тольятти-Одесса.

«Это очень непростой вопрос. Единственное, что можно сказать, это то, что если будут гарантированы условия для нашей страны нашими партнерами, вопрос может рассматриваться», — заявил он, подчеркнув, что при этом страна не гарантирует, что примет положительное решение по данному вопросу.

По его словам, обсуждаемые условия будут касаться возможностей Киева заниматься вывозом зерна, количество которого продолжает увеличиваться в портах. Данилов отметил, что те или иные решения будут приниматься с учетом национальных интересов Украины.

Ранее Россия сообщила Совместному координационному центру (СКЦ) в Стамбуле, созданному в рамках зерновой сделки, об ограничениях регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный, до возобновления экспорта аммиака.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны показало фрагменты воздушного боя истребителя Су-35
    Стало известно о провале контрнаступления ВСУ на флангах у Артемовска
    Севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой
    42-летняя Жизель Бюндхен снялась в купальнике для рекламы модного бренда
    В ЛНР сформировали региональное правительство
    Блинкен оценил состояние российской экономики
    В России утвердили запрещающий пользоваться машиной перечень неисправностей
    Врач назвала запрещенные при варикозе виды спорта
    Украина заявила о готовности рассмотреть вопрос о транзите российского аммиака
    Полковник в отставке порассуждал о планах российских военных на Харьков
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.