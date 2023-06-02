Украина заявила о готовности рассмотреть вопрос о транзите российского аммиака

Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев рассмотрит вопрос о транзите российского аммиака

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада» рассказал о готовности Киева заняться рассмотрением вопроса о транзите российского аммиака на экспорт по трубопроводу Тольятти-Одесса.

«Это очень непростой вопрос. Единственное, что можно сказать, это то, что если будут гарантированы условия для нашей страны нашими партнерами, вопрос может рассматриваться», — заявил он, подчеркнув, что при этом страна не гарантирует, что примет положительное решение по данному вопросу.

По его словам, обсуждаемые условия будут касаться возможностей Киева заниматься вывозом зерна, количество которого продолжает увеличиваться в портах. Данилов отметил, что те или иные решения будут приниматься с учетом национальных интересов Украины.

Ранее Россия сообщила Совместному координационному центру (СКЦ) в Стамбуле, созданному в рамках зерновой сделки, об ограничениях регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный, до возобновления экспорта аммиака.