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14:03, 2 июня 2023Моя страна

Ледовую арену в Нижнем Новгороде собрались достроить в 2024 году

Нижегородский губернатор: ледовый дворец в Нижнем Новгороде достроят с опережением графика

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Новый ледовый дворец в Нижнем Новгороде собрались достроить в 2024 году. Соответствующее заявление сделал нижегородский губернатор Глеб Никитин в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, стенограмма беседы опубликована на официальном сайте Правительства РФ.

По словам главы региона, завершить строительство арены планировалось в марте 2025 года, однако работы ведутся с опережением графика. Таким образом, они могут закончиться раньше срока.

«Мы надеемся, что это будет сделано в 2024 году, — добавил Никитин. — <…> В общем, это будет действительно знаковый проект для всего хоккея».

Ранее стало известно, что летом 2023 года в Нижнем Новгороде пройдет второй сезон ресторанного фестиваля «Гастрономическая Рождественская». Мероприятие начнется уже 3 июня.

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    Фариза Бацазова
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