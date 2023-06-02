Ледовую арену в Нижнем Новгороде собрались достроить в 2024 году

Нижегородский губернатор: ледовый дворец в Нижнем Новгороде достроят с опережением графика

Новый ледовый дворец в Нижнем Новгороде собрались достроить в 2024 году. Соответствующее заявление сделал нижегородский губернатор Глеб Никитин в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, стенограмма беседы опубликована на официальном сайте Правительства РФ.

По словам главы региона, завершить строительство арены планировалось в марте 2025 года, однако работы ведутся с опережением графика. Таким образом, они могут закончиться раньше срока.

«Мы надеемся, что это будет сделано в 2024 году, — добавил Никитин. — <…> В общем, это будет действительно знаковый проект для всего хоккея».

Ранее стало известно, что летом 2023 года в Нижнем Новгороде пройдет второй сезон ресторанного фестиваля «Гастрономическая Рождественская». Мероприятие начнется уже 3 июня.