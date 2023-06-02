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14:28, 2 июня 2023Мир

Стало известно о рекордно низком боевом духе британской армии

The Times: боевой дух британской армии упал до рекордно низких показателей из-за зарплаты

Фото: Jerry Lampen / CLH / WS / Reuters

В Вооруженных силах Великобритании до рекордно низкого за последние пять лет показателя упал боевой дух, это связывают с низкой заработной платой и плохими условиями размещения, пишет газета The Times со ссылкой на данные Минобороны страны.

Как стало известно журналистам, показатели упали до самых низких значений с 2018 года. «Половина военнослужащих недовольны своей зарплатой, и существует широкое разочарование некачественным жильем (…). В общей сложности удовлетворенность жизнью в армии упала с 50 процентов в прошлом году до 42 процентов в этом году», — подчеркивается в материале.

Ежегодное исследование, проводимое британским оборонным ведомством, показало: только 3 из 10 военных довольны своей зарплатой. Кроме того, уверенность в компетентности Минобороны Британии снизилась из-за условий размещения военных — ими довольны только 46 процентов служащих. При этом только каждый пятый удовлетворен скоростью и качеством проведения ремонтных работ, сообщает газета.

В январе стало известно, что из-за военной поддержки Украины и ухудшения материальной базы Вооруженных сил Великобритании число зачисленных в армию новобранцев за год упало на 30 процентов.

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    Виктория Кондратьева
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