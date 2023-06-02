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19:40, 2 июня 2023Ценности

Balenciaga представил грязные кроссовки за 125 тысяч рублей

Бренд Balenciaga представил кроссовки с эффектом грязи и потертостей за 125 тысяч рублей

Фото: Balenciaga

Французский модный дом Balenciaga представил «поношенные» кроссовки за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на официальном сайте бренда.

Речь идет об обуви модели Defender, который продается в ассортименте люксового бренда в трех цветах: бежевом, сером и черном. Массивные кроссовки выполнены из нейлона, при этом на них нанесен принт, который имитирует пятна грязи и эффекты потертости. Вдобавок изделие оформлено тисненым логотипом Balenciaga на язычке.

Стоимость кроссовок составляет 1550 долларов (125 тысяч рублей). На данный момент они доступны к покупке в онлайн-магазине марки, а также в бутиках по всему миру.

В марте также сообщалось, что Balenciaga начал продавать шарф в виде провода за десятки тысяч рублей. Согласно описанию, предмет гардероба под названием Wire Scarf изготовлен из флиса и входит в летнюю коллекцию марки. Изделие имеет спиральную форму и представлено в двух вариантах: в неоновых розовом и желтом цветах.

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    Майя Пономаренко
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