Balenciaga представил грязные кроссовки за 125 тысяч рублей

Бренд Balenciaga представил кроссовки с эффектом грязи и потертостей за 125 тысяч рублей

Французский модный дом Balenciaga представил «поношенные» кроссовки за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на официальном сайте бренда.

Речь идет об обуви модели Defender, который продается в ассортименте люксового бренда в трех цветах: бежевом, сером и черном. Массивные кроссовки выполнены из нейлона, при этом на них нанесен принт, который имитирует пятна грязи и эффекты потертости. Вдобавок изделие оформлено тисненым логотипом Balenciaga на язычке.

Стоимость кроссовок составляет 1550 долларов (125 тысяч рублей). На данный момент они доступны к покупке в онлайн-магазине марки, а также в бутиках по всему миру.

В марте также сообщалось, что Balenciaga начал продавать шарф в виде провода за десятки тысяч рублей. Согласно описанию, предмет гардероба под названием Wire Scarf изготовлен из флиса и входит в летнюю коллекцию марки. Изделие имеет спиральную форму и представлено в двух вариантах: в неоновых розовом и желтом цветах.