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08:27, 2 июня 2023Россия

В России предложили ужесточить учет наследства при банкротстве

«Известия»: в России предложили ужесточить учет наследства при процедуре дефолта

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В России предложили облегчить выявление наследства и начать учитывать его при процедуре дефолта. Об этом пишут «Известия».

По словам депутата Натальи Костенко, сейчас часть имущества не всегда учитывается при списании долгов, поэтому разрабатывается предложение, чтобы нотариусы передавали эти данные управляющим по банкротству.

Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов отметил, что это новая инициатива и ее нужно проработать. Издание уточняет, что в ряде крупнейших кредитных организаций возможное нововведение оценили положительно.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще обращаться в суды для прохождения процедуры банкротства.

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    Юлия Мискевич
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