Показаны последствия удара ВСУ по морскому порту в Бердянске

«Страна.ua» опубликовала кадры с последствиями удара ВСУ по морскому порту в Бердянске

Появились кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по морскому порту в Бердянске. Фото и видео публикует Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Очевидцы засняли высокий столб дыма, который подымается над местом атаки. Неподалеку от порта, на набережной, гуляют люди.

Удар по морскому порту был нанесен примерно в 12:00. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, во время атаки прозвучали три взрыва.

Ранее он сообщил об активизации артиллерии и авиации ВСУ на участке Орехов-Пологи в Запорожской области.