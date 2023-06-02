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14:11, 2 июня 2023Бывший СССР

Показаны последствия удара ВСУ по морскому порту в Бердянске

«Страна.ua» опубликовала кадры с последствиями удара ВСУ по морскому порту в Бердянске

Появились кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по морскому порту в Бердянске. Фото и видео публикует Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Очевидцы засняли высокий столб дыма, который подымается над местом атаки. Неподалеку от порта, на набережной, гуляют люди.

Удар по морскому порту был нанесен примерно в 12:00. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, во время атаки прозвучали три взрыва.

Ранее он сообщил об активизации артиллерии и авиации ВСУ на участке Орехов-Пологи в Запорожской области.

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    Алевтина Запольская
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