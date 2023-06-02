В США заявили о поддержке инициатив по переговорам на Украине

Блинкен: США приветствует инициативы, которые приведут Россию за стол переговоров

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна поприветствует любую инициативу, которая приведет Россию за стол переговоров об Украине. Его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что Госдеп поддержит усилия и участие Китая, Бразилии или любой другой страны, «если они помогут найти путь к справедливому и прочному миру», дополняет Reuters.

При этом он отметил, что инициативы должны поддерживать устав ООН, а также суверенитет Украины. Кроме того, Штаты продолжат военную поддержку Украины, подчеркнул он.

1 июня Блинкен заявил, что все страны НАТО согласны с принятым ранее на саммите в Бухаресте решением о предоставлении членства в альянсе Украине.

