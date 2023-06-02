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13:00, 2 июня 2023Мир

В США заявили о поддержке инициатив по переговорам на Украине

Блинкен: США приветствует инициативы, которые приведут Россию за стол переговоров
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Lehtikuva / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна поприветствует любую инициативу, которая приведет Россию за стол переговоров об Украине. Его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что Госдеп поддержит усилия и участие Китая, Бразилии или любой другой страны, «если они помогут найти путь к справедливому и прочному миру», дополняет Reuters.

При этом он отметил, что инициативы должны поддерживать устав ООН, а также суверенитет Украины. Кроме того, Штаты продолжат военную поддержку Украины, подчеркнул он.

1 июня Блинкен заявил, что все страны НАТО согласны с принятым ранее на саммите в Бухаресте решением о предоставлении членства в альянсе Украине.

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    Антон Похиляк
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