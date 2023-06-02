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19:18, 2 июня 2023Из жизни

Пожилой буйвол перехитрил львов и спасся от нападения

Latest Sightings: в ЮАР буйвол залез в кишащую крокодилами реку, чтобы спастись от львов

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) пожилой буйвол перехитрил прайд львов и спасся от нападения. Об этом сообщает Latest Sightings.

Энтоний Бритц, менеджер отеля Elephant Walk Retreat, рассказал, что буйвола заметил один из его коллег. Стая львов окружила быка в старейшем в ЮАР национальном парке Крюгера, граница которого проходит буквально в 50 метрах от отеля через реку. Бритц заснял произошедшее на видео.

На кадрах видно, как буйвол отпугивает львов и вскоре оказывается у воды. По словам Бритца, прайд, который попытался напасть на быка, состоял из молодых неопытных львов. «Они держались на расстоянии, но не сдавались», — рассказал мужчина. В попытке оторваться от преследования буйвол залез в кишащую крокодилами реку. Львы в воду войти не решились, и быку удалось спастись.

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Вскоре буйвол понял, что в воде оставаться опасно, поэтому перебрался на другой берег реки. «Можно было буквально увидеть, какое облегчение испытал старый буйвол, когда львы один за другим покидали русло реки», — утверждает Бритц. Он отметил, что давно не видел прайд львов и был рад стать свидетелем их нового визита.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр прогнал гаура и удивил пользователей социальных сетей. Редкая погоня двух диких животных попала на видео.

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    Алиса Удовик
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