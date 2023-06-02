Во Франции выставили на продажу бывшее поместье Бориса Березовского

Agrasc выставило на продажу бывшее поместье Бориса Березовского во Франции

Во Франции государственное Агентство по управлению и возврату арестованных и конфискованных активов (Agrasc) выставило на продажу поместье «Шато де ля Гаруп» (Chateau de la Garoupe) на Лазурном Берегу. Объект принадлежал российскому бизнесмену Борису Березовскому. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Бывшая резиденция Березовского в городе Антиб была конфискована в 2015 году. На территории в 10 гектаров находится главный особняк, а также еще пять построек, бассейн и теннисный корт. Подать заявление на покупку желающие могут в период с 16 июня по 17 июля.

«Эта жемчужина недвижимости Французской Ривьеры, построенная для английского лорда и через которую прошли Пабло Пикассо, Коул Портер и Эрнест Хемингуэй, представляет собой исключительное архитектурное и культурное наследие», — говорится в сообщении Agrasc.

Спорное имение занимает около 100 тысяч квадратных метров в так называемой Бухте миллиардеров, расположенной на мысе Антиб между Ниццей и Каннами. Жилая площадь поместья — 1,5 тысячи квадратных метров. В 2011 году эксперты оценили стоимость недвижимости в 93,6 миллиона евро.