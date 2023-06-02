Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:43, 2 июня 2023Среда обитания

Во Франции выставили на продажу бывшее поместье Бориса Березовского

Agrasc выставило на продажу бывшее поместье Бориса Березовского во Франции

Фото: Alexandra Lloyd Properties

Во Франции государственное Агентство по управлению и возврату арестованных и конфискованных активов (Agrasc) выставило на продажу поместье «Шато де ля Гаруп» (Chateau de la Garoupe) на Лазурном Берегу. Объект принадлежал российскому бизнесмену Борису Березовскому. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Бывшая резиденция Березовского в городе Антиб была конфискована в 2015 году. На территории в 10 гектаров находится главный особняк, а также еще пять построек, бассейн и теннисный корт. Подать заявление на покупку желающие могут в период с 16 июня по 17 июля.

«Эта жемчужина недвижимости Французской Ривьеры, построенная для английского лорда и через которую прошли Пабло Пикассо, Коул Портер и Эрнест Хемингуэй, представляет собой исключительное архитектурное и культурное наследие», — говорится в сообщении Agrasc.

Спорное имение занимает около 100 тысяч квадратных метров в так называемой Бухте миллиардеров, расположенной на мысе Антиб между Ниццей и Каннами. Жилая площадь поместья — 1,5 тысячи квадратных метров. В 2011 году эксперты оценили стоимость недвижимости в 93,6 миллиона евро.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Неизвестный объект сбили возле пункта временного размещения в Белгороде
    Первый испытательный пилотируемый полет Starliner к МКС отложили
    Девушка из обычной семьи вышла замуж за принца Иордании
    56-летняя Сальма Хайек показала фото в халате и без макияжа
    Украина призвала ЕС снять запрет на поставки ее зерна в Восточную Европу
    Во Франции выставили на продажу бывшее поместье Бориса Березовского
    Россиянам назвали популярные уловки манипуляторов
    Стало известно о пострадавших из-за обстрела ВСУ села под Шебекино
    Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле Шебекинского округа
    Названо условие заключения новых соглашений между Россией и США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.