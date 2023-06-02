В Нижнем Новгороде возобновил работу летний кинотеатр

В Нижнем Новгороде возобновил работу «Кинотеатр под открытым небом»

Проект «Кинотеатр под открытым небом» возобновил работу в Нижнем Новгороде. Как сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале, показы начнутся 2 июня в 20:00.

«Нестареющую классику и популярные современные кино и мультфильмы можно будет смотреть все лето в парках "Светлоярский", "Дубки", "Станкозавода", в детском парке им. Я.М. Свердлова, на территории второго паркового озера и на Щелоковском хуторе», — говорит мэр. Расписание кинопоказов опубликовано на странице в социальной сети «ВКонтакте» Дирекции парков и скверов города Нижнего Новгорода.

Отмечается, что летом 2022 года в рамках проекта состоялся 41 кинопоказ. Его посетили 12,3 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в парках и скверах Казани первого июня стартовали проекты «Библиолето — 2023» и «Литературная веранда». Мероприятия были подготовлены ко Дню защиты детей республиканской детской библиотекой имени Роберта Миннуллина.

