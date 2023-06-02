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15:28, 2 июня 2023Наука и техника

В редакторе Paint появилась темная тема

Microsoft добавила в Paint темную тему и новые функции

Фото: Bibhash Banerjee / Unsplash

Компания Microsoft обновила популярный графический редактор Paint. Об этом сообщается в блоге Windows.

По словам представителя корпорации Дэйва Грохоки, обновленный Paint появился в ранней версии Windows 11 под номером 11.2304.17.0. Одной из главных особенностей редактора оказалась темная тема, которая автоматически адаптируется под оформление операционной системы — также данную опцию можно включить вручную.

Кроме того, в Paint добавили возможность подгонки интерфейса программы под размер экрана, позволяющую быстро оптимизировать масштаб в соответствии с размером окна. «Классические пресеты по-прежнему доступны, но теперь вы также можете увеличивать и уменьшать масштаб с более мелкими шагами детализации», — отметил Грохоки.

Диалоговые окна «Свойства изображения» обновили таким образом, чтобы они соответствовали новому дизайну Windows 11. Разработчики Microsoft отметили, что также добавили поддержку быстрых команд, чтобы в Paint можно было эффективно работать на клавиатуре.

Microsoft Paint — растровый графический редактор, входящий в состав всех ОС Windows. Первая версия редактора появилась в Windows 1.0x, которая вышла в 1985 году.

Компания Microsoft показала актуальный дизайн графического редактора Paint в августе 2021 года. Обновленный Paint получил округлые углы, которые соответствуют дизайн-концепции Fluent Design, и новые кнопки.

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    Андрей Ставицкий
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