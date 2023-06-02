В Вологде появится питомник по выращиванию деревьев

В Вологде создадут питомник по выращиванию деревьев для озеленения города

В Вологде планируется создать питомник по выращиванию деревьев для озеленения города. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на местную администрацию.

Согласно материалу, питомник появится в дендрологическом саду Вологодской государственной молочнохозяйственной академии. Отмечается, что сад, который занимает площадь около 12,5 гектара, был заложен еще в 1999 году. На его территории растет более 280 видов древесных и кустарниковых пород, акклиматизированных для данного региона.

«Для формирования полноценного "зеленого каркаса", который влияет на чистоту воздуха в Вологде, мы стремимся каждый год высаживать не менее 2500 деревьев. Это важно для экологии города, для комфортного проживания людей, — уточнил мэр Вологды Сергей Воропанов. — Поэтому договорились с Вологодской молочно-хозяйственной академией о создании питомника, где будем выращивать деревья для наших улиц, парков и садов».

Известно, что в Вологде растут липы, клены, дубы, сосны, лиственницы, рябины. При этом в дендрологическом саду есть возможность выращивать эти виды, а также цветущие растения и кустарники: каштаны, черемуху, яблони, вишни. Впоследствии их хотят высаживать в вологодских парках и скверах.

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