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09:02, 2 июня 2023Наука и техника

На экзопланете обнаружили температурную аномалию

Nature: составлена температурная карта горячего юпитера WASP-18 b

Изображение: NASA / JPL-Caltech (R. Hurt/IPAC)

Ученые Университета Монреаля составили температурную карту экзопланеты типа горячий юпитер WASP-18 b, основываясь на данных космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Была обнаружена температурная аномалия, которая пока что не получила объяснения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

WASP-18 b находится на расстоянии около 400 световых лет от Земли. Эта экзопланета в 10 раз массивнее Юпитера, а один ее оборот вокруг звезды занимает всего 23 часа. В результате приливного захвата планета всегда обращена к звезде одной и той же стороной, из-за чего ее дневное полушарие нагревается на 1000 градусов по сравнению с линией терминатора — границей между дневной и ночной стороной.

Группа астрономов наблюдала за WASP-18 b в течение примерно шести часов с помощью одного из инструментов телескопа Уэбба — устройства формирования изображений в ближнем инфракрасном диапазоне и бесщелевого спектрографа (NIRISS). Оказалось, что состав WASP-18 b очень похож на состав ее родительской звезды, что означает, что она, скорее всего, образовалась из остаточного газа, который присутствовал сразу после рождения звезды.

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Ученые составили температурную карту дневной стороны и идентифицировали водяной пар в атмосфере экзопланеты. Поскольку температура в районе терминатора гораздо ниже, ученые предполагают, что какой-то фактор мешает ветрам эффективно распределять тепло на ночную сторону. Причина этого пока что остается загадкой, хотя одно из возможных объяснений состоит в том, что магнитное поле заставляет ветры дуть от экватора к северному и южному полюсам, а не с востока на запад.

Спектр атмосферы планеты указывает на существование множества небольших водных объектов, несмотря на экстремальные температуры почти в 2700 градусов Цельсия. В такой горячей атмосфере большинство молекул воды были бы диссоциированы, поэтому открытие говорит о необычайной чувствительности Уэбба к обнаружению водяного пара в разных слоях газовой оболочки.

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    Александр Еникеев
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