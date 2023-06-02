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22:20, 2 июня 2023Силовые структуры

ФСБ задержала двух бизнесменов в Белгородской области

ФСБ задержала бизнесменов Тебекина и Бобрицкого в Белгородской области

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух бизнесменов, Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого, по подозрению в совершении экономических преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Отмечается, что операция по задержанию проводилась областным управлением ФСБ совместно с коллегами из Москвы.

Агентство уточняет, что по данным из открытых источников, Тебекин является почетным президентом белгородской Федерации бокса и президентом благотворительного фонда по содействию здоровому образу жизни «Айсберг».

Отмечается, что Бобрицкий ранее занимал должность генерального директора управляющей компании «Приосколье».

Ранее в Иркутске сотрудники прокуратуры и полицейские пресекли деятельность нелегальной криптофермы, работающей на трансформаторной подстанции.

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    Марина Совина
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