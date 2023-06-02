Описана роль ИИ в военной технике

Военный эксперт Литовкин рассказал о защите людей благодаря ИИ в военной технике

Искусственный интеллект (ИИ) позволяет управлять различными видами систем вооружений без непосредственного участия человека, что в перспективе может позволить свести к минимуму число пострадавших в рамках конфликтов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Искусственный интеллект — понятие растяжимое, очень важно то, что мы под этим понимаем. Есть нейросети, самопрограммирующиеся конструкции, есть роботы, действующие по программам, заданным человеком», — перечислил Литовкин.

Он заметил, что говорить о том, что ИИ, нейросети уже плотно вошли в практику и применяются повсеместно в рамках конфликтов, преждевременно. Тем не менее важным полковник считает то, что такие разработки идут и постепенно приводят все к лучшим результатам.

«ИИ имеет огромное значение, потому что позволяет управлять разными видами вооружений без участия человека. Человек таким образом не попадает под ответный огонь. Железо всегда можно воссоздать, человека — нет. Так что да, есть на поле боя роботы, есть автоматизированные системы вооружений. Встречается и использование ИИ, который работает быстрее человека», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что беспилотник Военно-воздушных сил (ВВС) США, управляемый ИИ, попытался напасть на оператора. Дрон решил, что человек мешает ему выполнять главную задачу, давая дополнительные команды в ходе имитационных испытаний.