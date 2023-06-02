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19:05, 2 июня 2023Интернет и СМИ

Гендиректор «Пятницы!» рассказал о чуть не стоившем Ивлеевой карьеры случае

Гендиректор «Пятницы!» Картозия рассказал, что Ивлееву чуть не выгнали из «Орла и решки»

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия рассказал о случае, который чуть не стоил блогерше Анастасии Ивлеевой карьеры на ТВ. Подробности он раскрыл в разговоре с изданием «Афиша Daily».

Картозия сообщил, что блогершу чуть не выгнали из шоу «Орел и решка» после первого выпуска. «Смотрю первую программу с ней. Она стоит на Шри-Ланке и говорит: вот в Коломбо пляж, тут отель, в общем, за пять лет ничего не изменилось. Я говорю продюсерам: "Что это такое, ей что, рассказать нечего?"» — вспомнил он.

По словам гендиректора «Пятницы!», он спросил у продюсеров передачи, где они нашли Ивлееву, и ему ответили, что он сам утвердил ее на роль ведущей. В итоге блогерша продолжила вести шоу «Орел и решка».

Ранее российский блогер и телеведущий Роман Каграманов рассказал, как Ивлеева ведет себя вне экрана. Он заметил, что блогерша в жизни такая же, как и на ТВ.

Анастасия Ивлеева — российская блогерша, телеведущая, актриса и предпринимательница. Прославилась тем, что снимала юмористические ролики для соцсетей. Была ведущей нескольких сезонов шоу о путешествиях «Орел и решка». В 2022 году она стала участницей реалити-шоу «Сердце Ивлеевой», где пыталась найти вторую половинку. Также у блогерши есть ряд проектов на YouTube.

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    Олег Давыдов
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