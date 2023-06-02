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07:30, 2 июня 2023Ценности

Телеведущая едва не оголилась в прямом эфире

Телеведущая Рипа едва не оголилась в прямом эфире из-за расстегнутой пуговицы на платье

Кадр: Live with Kelly and Mark

Американская телеведущая Келли Рипа едва не оконфузилась в прямом эфире популярного шоу Live. Об этом сообщает Page Six.

52-летняя знаменитость рассказала, что за несколько секунд до начала трансляции у нее расстегнулось платье розового цвета, которое едва не оголило ее грудь. На размещенных кадрах видно, как телезвезда судорожно пытается застегнуть пуговицу, сидя за столом рядом с соведущим и супругом Марком Консуэлосом.

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«У меня случилось небольшое ЧП за кулисами прямо перед началом записи! Еще бы чуть-чуть и я не вышла в прямой эфир. Было забавно», — высказалась Рипа в разговоре с мужем и продолжила вести Live вопреки произошедшему.

В апреле немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум также оконфузилась из-за наряда на Каннском кинофестивале. Для выхода в свет она выбрала желтое платье длины макси со шлейфом и откровенными вырезами, один из которых случайно обнажил ее грудь.

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    Майя Пономаренко
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