Телеведущая едва не оголилась в прямом эфире

Телеведущая Рипа едва не оголилась в прямом эфире из-за расстегнутой пуговицы на платье

Американская телеведущая Келли Рипа едва не оконфузилась в прямом эфире популярного шоу Live. Об этом сообщает Page Six.

52-летняя знаменитость рассказала, что за несколько секунд до начала трансляции у нее расстегнулось платье розового цвета, которое едва не оголило ее грудь. На размещенных кадрах видно, как телезвезда судорожно пытается застегнуть пуговицу, сидя за столом рядом с соведущим и супругом Марком Консуэлосом.

«У меня случилось небольшое ЧП за кулисами прямо перед началом записи! Еще бы чуть-чуть и я не вышла в прямой эфир. Было забавно», — высказалась Рипа в разговоре с мужем и продолжила вести Live вопреки произошедшему.

В апреле немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум также оконфузилась из-за наряда на Каннском кинофестивале. Для выхода в свет она выбрала желтое платье длины макси со шлейфом и откровенными вырезами, один из которых случайно обнажил ее грудь.