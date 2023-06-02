В батальоне «Крым» заявили об убийствах ВСУ мирных жителей при попытке эвакуации

Командир батальона «Крым»: ВСУ убивают мирных граждан при попытке эвакуации из зоны СВО

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с РИА Новости заявил командир подразделения батальона «Крым».

«Там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать (подальше от) боевых действий, и они их просто взорвали», — сказал российский военный.