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06:32, 2 июня 2023Бывший СССР

В батальоне «Крым» заявили об убийствах ВСУ мирных жителей при попытке эвакуации

Командир батальона «Крым»: ВСУ убивают мирных граждан при попытке эвакуации из зоны СВО

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с РИА Новости заявил командир подразделения батальона «Крым».

«Там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать (подальше от) боевых действий, и они их просто взорвали», — сказал российский военный.

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    Марина Совина
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