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19:05, 2 июня 2023Культура

Издательство прекратило работу с солистом Rammstein после обвинений поклонниц

Издательство прекратило работу с солистом Rammstein Линдеманном после обвинений поклонниц

Фото: Imago Images / Globallookpress.com

Немецкое издательство Kiepenheuer & Witsch (KiWi) прекратило сотрудничество с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном после того, как его обвинили в добавлении наркотических средств в напиток фанатке. Об этом компания сообщила в своем аккаунте в Twitter.

«С нашей точки зрения, Тилль Линдеманн вышел за незыблемые рамки в отношениях к женщинам. Поэтому мы решили немедленно прекратить с ним наше сотрудничество, поскольку наши доверительные отношения с автором были безвозвратно разрушены», — говорится в сообщении.

В 2013, 2015 и 2020 годах Kiepenheuer & Witsch занималась изданием трех сборников стихов музыканта.

Об обвинениях Тилля Линдеманна в добавлении наркотических средств в напиток поклонницы сообщалось в конце марта. Шелби Линн утверждала, что музыкант предложил ей и другим девушкам выпить принесенную им текилу во время антракта. После этого Линдеманн, по словам предполагаемой пострадавшей, «яростно отреагировал» на ее отказ заняться сексом. Линн также добавила, что во время второй части шоу была не в себе и «мало что запомнила».

Позже группа Rammstein опровергла обвинения против Линдеманна.

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    Анастасия Астахова
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